Advertisements

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتُحذر من هذه الظاهرة

الخميس 20/مايو/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 20 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتُحذر من هذه الظاهرة
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتُحذر من هذه الظاهرة

أخبار تهمك

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

منذ حوالي 10 ساعات

علي معلول يصدم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم موقفه النهائي من التحرك رسميا لضم إيرلينج هالاند

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

11:39 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

07:01 م

علي معلول يصدم الأهلي

07:09 ص

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله