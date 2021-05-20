بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتُحذر من هذه الظاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 20 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:



- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة (30% تقريبًا).



