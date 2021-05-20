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أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

الخميس 20/مايو/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، حجم الأمطار التي تهبط الآن على النيل الازرق أحد الروافد الأساسية لنهر النيل، قائلا: " متوسط سقوط الأمطار خلال الشهر الحالي على النيل الأزرق في إثيوبيا في اليوم 50 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يسقط في شهر أغسطس 26 مليار متر مكعب".

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مصر تقوم بترشيد كبير في استخدام المياه، من أجل توفير جزء من المياه لتخزينه في بحيرة ناصر، معقبًا: "لولا سد النهضة لكانت مصر توسعت في زراعة الأرز هذا العام،.. مصر قامت بترشيد المساحات هذا العام، بهدف توفير المياه، لاستخدامه حال تخزين المياه في سد النهضة حال حدوث أتفاق مع إثيوبيا"

وأَضاف أن الدولة أنفقت 100 مليار جنيه على معالجة مياه الصرف الزراعي، لكي يتم توفير المياه في السد العالي، والحفاظ على احتياطي مائي، يكفي مصر حال حدوث جفاف.

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