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كارتيرون يختار تشكيل الزمالك لمواجهة الطلائع في الدوري المصري

الخميس 20/مايو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش مساء اليوم الخميس ضيفا ثقيلا على الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس الموافق 20 من مايو الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري أمام طلائع الجيش كالآتي:-

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حازم امام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، سيف الدين الجزيري.

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الكلمات المفتاحية

كارتيرون طلائع الجيش المصري الممتاز الدوري المصري

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