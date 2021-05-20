"الغريب" عرض مسرحى على مسرح قصر ثقافة أسيوط









شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي "الغريب" لفرقة قصر ثقافة أسيوط القومية المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحى للفرق المسرحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويستمر حتى ١٤ مايو الجارى.













تدور أحداث المسرحية حيث يعيش الناس فى عصور ما قبل النهضة وتحت ظل العبودية للكهنة المتحدثين باسم الآلة أو الحكام اولاد الاله ينتظرون عودة المخلص ولا يبحثون عنه او يسعون لتخليص انفسهم من هذا الذل والقهر، وتدور المسرحية فى هذا الاتجاه حيث يستعين الكاتب بالأسطوره اليونانية القديمة لمدينة ارجوس والصراع القائم بين الفتاة الكتيرا والملك إيجيست الذى اغتصب عرش أبيها وتزوج من امها وتنتظر الفتاة عودة الغائب الأخ والمخلص ليعود وبعودته يستطيع ان يقنع الناس بالخلاص من عبودية الحاكم والكهنة، ولعيشوا احرار او يموتوا بشرف، العرض تأليف الكاتب محمود جمال، أشعار محمد أبو زيد، ألحان د. رأفت موريس، ديكور وملابس واكسسوارات فاطمة ابو الحمد، استعراضات محمد عاطف، تصميم واضاءة مايكل يعقوب، دراماتورج، إخراج مصطفى ابراهيم، بطولة نخبة من الشباب المبدعين لفرقة قصر ثقافة أسيوط القومية، بحضور مدير عام فرع ثقافة أسيوط ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

















تقام العروض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفى ضوء المواعيد المقررة لممارسة الأنشطة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.