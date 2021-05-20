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تطور في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

الخميس 20/مايو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن إنتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفاد برنامح التشيرنجيتو الإسباني بأن مبابي سيكون لاعباً في ريال مدريد في الموسم المقبل علماً بأن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي في صيف 2022.

وأكد البرنامح الإسباني أن ريال مدريد سيحسم الصفقة رسمياً في يونيو أو يوليو، حيث سيكون على باريس سان جيرمان بيعه قبل رحيله مجاناً قبل نهاية الموسم المقبل.

وأشار البرنامح الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت أن مبابي رفض 4 عروض من باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده في حين لم يتخذ النجم الفرنسي قراره النهائي بعد.

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مبابي دوري أبطال أوروبا انتقالات الدوري الفرنسي

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