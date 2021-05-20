محمد عدلي يوقع عقد روايته الجديدة "فيلا١٠٢"





وقال عدلي أن الرواية استغرقت ٥ أشهر كتابة وتدور أحداثها في إطار خيالي حول شخص يدعى محمود أبو أتب تم احتجازه في مصحة نفسية بعد تطورات عديدة والتشكيك في قواه العقلية نتيجة حلم يتوارثه غامض من أبيه وجده عن مكان كائن ظهوره يعتبر علامة من علامات نهاية العالم، هذه المصحة تخضع لحماية من هيئة صحية عالمية وبها العديد من الحالات المشابهة لحالة محمود وتبدأ رحلته مع عدد من المرضى داخل " فيلا ١٠٢" حتى يستطيع الهرب هو وبعض زملائه لتبدأ رحلته.

















جدير بالذكر أنه العمل الأدبي الثالث لعدلي بعد مجموعتين قصصيتين هما " فيلوفوبيا " والتي صدرت عن دار العلوم للنشر عام٢٠١٨ و" الرقص في الجنة" الصادرة عن دار ديير للنشر عام ٢٠٢٠ بالإضافة للعمل في العديد من القنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج وبرامج التوك شو والهارد تو شو والبرامج الاجتماعية، كما نُشر له العديد من القصص القصيرة في عدد من المواقع المصرية المهمة أبرزها مصر تايمز و الدستور والقاهرة ٢٤.