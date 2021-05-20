بصور رومانسية.. إنجي علاء ويوسف الشريف يحتفلان بعيد زواجهما الثاني عشر









نشرت السيناريست إنجي علاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورا تجمعها بزوجها الفنان يوسف الشريف.













وعلقت قائلة :"كل سنة وانت طيب يا حبيبي، ١٢ سنة عدوا، ويارب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا،

Happy 12th Anniversary".













يذكر أن أخر أعمال السيناريست إنجي علاء هو مسلسل "كوفيد 25"، بطولة زوجها يوسف الشريف، الذي عرض في رمضان الماضى.













مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، إدوارد، ميدو عادل، ديانا هشام، شيماء عبيد، إسلام جمال، وغيرهم من النجوم.