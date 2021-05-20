نجم الزمالك السابق وتصريح ناري عن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء









كشف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أنه لا يعرف حتى الآن السبب وراء رحيله عن قطاع الناشئين.





وأوضح في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:"اللجنة الحالية ليست مننا وهي لا حول لها ولا قوة".





وواصل :"مفيش حد يشتري صفقتين في 10 دقائق وشراء مهاجمين بدون دراسة".





وأضاف :"باتشيكو لم يطلب من الأساس ضم مروان حمدي أو سيف الجزيري، وكان طلبه التعاقد مع إثنين من الرباعي باسم مرسي وحسام حسن ومحمود وادي وجون إيبوكا".





وأكمل :"لم يتم الرجوع لأشرف قاسم وقت إبرام الصفقتين ولم يتم استشارته".





وشدد على أن مصطفى محمد قيمته التسويقية 10 ملايين يورو في الوقت الحالي، من وضع عقد مصطفى محمد مع جالطة سراي لابد أن يتم محاكمته بتهمة إهدار المال العام".



