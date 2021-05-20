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موعد مباراة يوفنتوس المقبلة والأخيرة في الدوري الإيطالي
الخميس 20/مايو/2021 - 01:36 ص
علي ماهر حلمي
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حقق فريق يوفنتوس لقب كأس إيطاليا بعد الفوز على نظيره فريق اتلانتا بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية.
ومن المقرر ان يواجه نادي يوفنتوس نظيره فريق بولونيا يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
وتقام المباراة بين يوم الاحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي يوفنتوس الدولي.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
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