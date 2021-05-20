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من بينهم السقا ونجوم الاختيار والقاهرة كابول تعرف على نجوم المرحلة الاخيرة من تصويت جوائز النقاد والصحافة العربية

الخميس 20/مايو/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
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بعد مشاركة أكثر من ١٠٠ ناقد وصحفي من مصر والدول العربية انتهت المرحلة الاولي من تصويت جوائز النقاد والصحافة العربية لدراما رمضان وبدأت المرحلة الثانية والاخيرة للتصويت.



وقد وصل من نجوم التمثيل والذي تنافس فيها ١٠٥ فنان من الوطن العربي فئة الرجال كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي عن مسلسل الاختيار، محمد فراج ومحمد ممدوح عن لعبة نيوتن، طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب عن القاهرة-كابول، أحمد السقا عن نسل الاغراب، حمادة هلال عن المداح وذلك عن الاعمال المصرية.




اما من بلاد الشام والتي تضم اعمال من سوريا ولبنان فكانت النتيجة لصالح كل من باسم ياخور- علي صفيح ساخن، سلوم حداد وعابد فهد عن ٣٥٠ غرام ، عباس النوري عن حارة القبة، قصي خولي – ٢٠٢٠.



اما في فئة التمثيل للنساء فكانت من نصيب مني زكي لعبة نيوتن، حنان مطاوع – القاهرة كابول، انجي المقدم – الاختيار٢، امينه خليل – خلي بالك من زيزي، سهر الصايغ – الطاووس، ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني عن قصر النيل، هند صبري – هجمة مرتدة.




بدأت المرحلة الأولي من التصويت مع النصف الثاني من شهر رمضان لتصفية ٩٠ مسلسل من الوطن العربي تنافسوا فيها على جائزة الأفضل في فئة التمثيل " سيدات – رجال " والإخراج وكذلك أفضل مسلسل والتي تم تقسيمها جغرافيا، ومن المقرر ان يتم اعلان الثلاث مراكز الاولي دون ترتيب مع نهاية الشهر الحالي على ان يتم اعلان الفائزين في حفل كبير في شهر يوليو.

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