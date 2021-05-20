الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع صفقة الموسم









تحدث الإعلامي مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي سابقا، إن مسؤولي النادي الأهلي قرروا تجميد صفقة سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي.





وأكد مجدي عبد الغني في برنامجه ملعب البلدوزر على قناة الشمس: "في خطوة مفاجئة وغير متوقعة قرر مسئولو النادي الأهلي تجميد صفقة المغربي سفيان رحيمي نجم نادي الرجاء المغربي رغم أن إدارة القلعة الحمراء كانت قد عزمت النية على الدخول في مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربي".





وأضاف عبدالغني: "إدارة الأهلي كانت قد بدأت جمع أكبر قدر من المعلومات عن صفقة سفيان رحيمي الذي يُعد أحد أهم نجوم فريق الرجاء المغربي ، لكن الإدارة الحمراء قررت فجأة تجميد الصفقة لحين إشعار أخر".





وأشار: "مصدر في الأهلي أوضح أن تجميد الصفقة يعود إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها ، عدم إهتمام اللاعب بالواجب الدفاعي فضلاً عن تلقي موسيماني المدير الفني للأهلي "سيرة ذاتية" لأكثر من لاعب أجنبي أفضل من رحيمي على حد قول المدير الفني للأهلي".



