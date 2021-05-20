موعد مباراة ميلان المقبلة والأخيرة في الدوري الإيطالي





يواجه نادي ميلان نظيره نادي اتالانتا يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بيرجامو الدولي بمدينة اتالانتا.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



