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عاجل.. حكومة غزة: 320 مليون دولار خسائر العدوان على القطاع

الخميس 20/مايو/2021 - 02:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت حكومة قطاع غزة، أن إجمالي خسائر العدوان على القطاع بلغت نحو 320 مليون دولار.

وأفادت قناة الغد الفضائية في خبر عاجل، بأن إجمالي عدد الشهداء وصل إلى 227 شهيدا بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسنا.

إلى ذلك، واصلت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا في غزة، بينما شن الطيران غارات جديدة شمال قطاع غزة، ووسط المدينة.

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قطاع غزه حكومة غزة بوابة الفجر الفجر

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