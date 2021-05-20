إنبي: تجديد عقود اللاعبين الشباب مرهق أكثر من الكبار









أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بفريق إنبي، إن تجديد عقود 21 لاعبا من أجل الحفاظ على القوام الأساسي.





وقال عبد الناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تجديد عقود اللاعبين من أجل الحفاظ على قوام الفريق الأساسي،خاصة أن سياستنا هي التجديد قبل انتهاء العقود بموسم واحد".





وأكمل: "بدأنا العمل منذ شهرين ماضيين وحتى اليوم، ثم أعلنا عن تجديد عقود اللاعبين بالكامل، كما أن الكبار يجددون بدون أزمات وعلى بياض".





وتابع: "أما الشباب فتكون المفاوضات معهم صعبة لأن لديهم طموحات يرغبون في تحقيقها خلال عام أو اثنين وهو غير منطقي".





وعن طولان: "تجديد عقده يُحسب لمجلس الإدارة كنوع من الاستقرار للفريق، وتقدمنا بتظلم ضد إيقافه بعد مباراة الزمالك، لأنه عقاب قاسي وغير واقعي



