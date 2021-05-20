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يوفنتوس يثير الجدل بشأن مستقبل رونالدو

الخميس 20/مايو/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بات مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، غامضًا.

وكشفت العديد من التقارير أن رونالدو يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل، ولا يريد إكمال عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

في الوقت نفسه نشر يوفنتوس صور قميصه الجديد للموسم المقبل على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، وتصدر رونالدو ومعه زملائه بالفريق باولو ديبالا وويستون ماكيني وماتياس دي ليخت وردريجو بنتانكور خبر الإعلان عن القميص الجديد.

ورغم ظهور رونالدو بقميص يوفنتوس الجديد إلى أن النادي الإيطالي لم يظهر صورته في الخبر الرئيسي رغم أن اللاعب البرتغالي من أبرز نجوم الفريق وذلك يثير الجدل بشأن مستقبل اللاعب مع اليوفي.

ومن المنتظر أن يحسم رونالدو مصيره مع يوفنتوس في الفترة المقبلة.

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