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نجم الزمالك يفجر أزمة كبرى في الفريق

الخميس 20/مايو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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بعدما أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن قيامهم بسداد المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومكافآت فوزهم في مباريات الفريق الأخيرة في الدوري الممتاز، بمن فيهم اللاعبين المحترفين فرجاني ساسي، حميد احداد، اشرف بن شرقي، 
 بعدما اشتكي أكثر من لاعب من عدم الانتظام في سداد مستحقاته المالية وآخرهم فرجاني ساسي، الذي تقدم بشكوي رسميه ضد إدارة النادي لمسؤولي اتحاد الكرة.

فجر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب وسط الفريق أزمة جديدة، حيث طالب بالحصول على كامل  مستحقاته مع التعهد بالالتزام بالسداد في المواعيد المتفق عليها في العقد المبرم بينه وبين الزمالك والموجود منه نسخه في اتحاد الكرة.

وانتهى أسامه نبيه،المدرب العام للفريق الأبيض، كافة الإجراءات الخاصة بصرف مستحقات اللاعبين والتي سيتم صرفها عقب المران الأخير للفريق مساء اليوم لمواجهة الطلائع مساء الخميس.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك فريق طلائع الجيش في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 20 من مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدراة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 لقاء فاز خلالها في 14 وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مباراتين حتى الآن.

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