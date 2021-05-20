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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

الخميس 20/مايو/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يؤدي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه الأخير مساء اليوم ،الأربعاء، وذلك استعداداً لمباراته أمام طلائع الجيش مساء غداً الخميس.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك فريق طلائع الجيش في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 20 من مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المؤكد أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون،  المدير الفني للقلعة البيضاء، عن القائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق المواجهة، للتوجه إلى احد الفنادق القريبة من ملعب المباراة للمبيت بها.
وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

محمد عواد، محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حازم امام، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، بن شرقي، أوباما، سيف الدين الجزيري.

ويحتل نادي الزمالك صدراة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 لقاء فاز خلالها في 14 وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مباراتين حتى الآن.

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