كارتيرون يطلب 5 صفقات جديدة في الزمالك كتب الفجر الرياضي





استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على الصفقات التي يرغب في إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع مركز المهاجم الصريح، إلى جانب التعاقد مع لاعب فى الجبهة اليمنى، وصانع ألعاب، ومدافع مميز، ولاعب خط وسط مدافع.





وفي سياق متصل، رفض كارتيرون عودة النيجيرى ستانلى، مهاجم الفريق السابق، والقادسية السعودى الحالى، بسبب كثرة تعرضه لإصابات عضلية، وذلك بعد ترشيحه من أحد وكلاء اللاعبين للعودة للقلعة البيضاء.





ويستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.



