بوادر أزمة بين موسيماني ولجنة التخطيط في الأهلي





تلوح في الأفق داخل النادي الأهلي بوادر أزمة بين بيتسو موسيماني مدرب الفريق ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وذلك بسبب تدخل اللجنة في عمل الجهاز الفني، وبعض الملفات الهامة وعلى رأسهم ملف الراحلين والصفقات الجديدة.





ورفض موسيماني تدخلات لجنة التخطيط وتوصيتها برحيل بعض اللاعبين أو الصفقات الجديدة، بالإضافة لطلب استبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي للفريق وهو ما اعتبره المدرب تدخل واضح في صميم عمله.

ورفض موسيمانى توصية اللجنة باستبعاد لاعبين من التشكيل الأساسى، بينهم مروان محسن وحسين الشحات ووالتر بواليا، والاعتماد على لاعبين صغار السن لخفض معدل أعمار اللاعبين، بينهم ناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد بيكهام.





وترغب لجنة التخطيط، الدفع بالعناصر الشابة التأكد من قدرة العناصر الشابة على الاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل من عدمه حتى تحدد اللجنة الصفقات الجديدة، بينما يرى موسيمانى أن اللجنة ليس لها الحق فى مطالبته بالدفع بلاعبين واستبعاد آخرين، خصوصا أن الفريق ينافس على بطولات ويجب الدفع بالعناصر الأساسية الأكثر جاهزية.





من ناحية أخرى طلب المدير الفنى لجنة التخطيط سرعة إتمام صفقة سيرينو لاعب صن داونز، للانضمام إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل.



