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ريال مدريد ينفي التعاقد مع هذا المدرب

الخميس 20/مايو/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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نفى ريال مدريد الإسباني بشكل قاطع، ماتم تداوله بشأن تقديم عرض للمدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، لتولى مهمة الرجل الأول في الفريق ابتداءا من الموسم المقبل، خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ريال مدريد قد قدم عرضاً لأليجري لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، براتب 10 ملايين يورو سنويا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،فإن ريال مدريد لا يعلم نوايا زيدان، بشأن الاستمرار من عدمه حتى الآن.

وأضافت:"هناك تفاؤل كبير داخل النادي الملكي بشأن استمرار زيدان لنهاية عقده والذي ينتهى الموسم المقبل، لكن هناك من يعتقد أنه سيغادر مع نهاية الموسم الحالي".

وختمت: "مصير الفرنسي سيتحدد عندما يجتمع مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، عقب انتهاء الدوري".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 81 من 37 مباراة فاز فيها في 24 لقاء وتعادل في 9 بينما تلقى الهزيمة في 4 مواجهات.

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