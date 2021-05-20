آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي









كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد ومفاجئ بشأن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، إلا أن ريال مدريد يصر على ضمه هذا الصيف.





وبحسب الإعلامي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج "الشيرنجيتو"، فإن مبابي سيوقع لريال مدريد هذا الصيف، سيتم ذلك إما في يونيو أو يوليو.





وعلق بيدريول على صورة ترحيب مبابي بعودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا، قائلًا: "معًا في منتخب فرنسا، وقريبًا في ريال مدريد".



