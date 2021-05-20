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آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي
الخميس 20/مايو/2021 - 03:32 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد ومفاجئ بشأن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، إلا أن ريال مدريد يصر على ضمه هذا الصيف.
وبحسب الإعلامي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج "الشيرنجيتو"، فإن مبابي سيوقع لريال مدريد هذا الصيف، سيتم ذلك إما في يونيو أو يوليو.
وعلق بيدريول على صورة ترحيب مبابي بعودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا، قائلًا: "معًا في منتخب فرنسا، وقريبًا في ريال مدريد".
وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن باريس سان جيرمان سيشترط الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 180-200 مليون يورو إذا اضطر لبيع مبابي هذا الصيف.
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