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ندوة "المخلفات الإلكترونية بين التأثير والتدوير".. اليوم

الخميس 20/مايو/2021 - 03:09 ص
بوابة الفجر
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة"المخلفات الإلكترونية بين التأثير والتدوير"، وذلك في تمام الخامسة من مساء الخميس الموافق 20 مايو الحالى؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



ويدير الندوة: الدكتور عبد المسيح سمعان عضو اللجنة
ويشارك بها:"طبقًا للترتيب الألفابائي": المهندس شريف عيسي: ويتحدث عن "تدوير المخلفات الالكترونية"، والدكتور عبدالمسيح سمعان ويتكلم حول: "مفهوم المخلفات الإلكترونية وتأثيرها وبعض طرق التعامل معها"، والدكتور ممدوح رشوان ويناقش: "جهود الدولة في مجال تدوير المخلفات".



وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

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