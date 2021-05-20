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وفقا لتوجيهات الرئيس بدعم غزة: اتحاد الناشرين يعلن عن تلقي المساهمات لإعادة المكتبات المتضررة من القصف الإسرائيلي لغزة

الخميس 20/مايو/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
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أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، عن تلقي مساهمات الناشرين المصريين من داخل مصر لإعادة المكتبات التى تضررت من العدوان والقصف الإسرائيلي لدور النشر والمكتبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين من خلال التبرع بكرتونة كتب تخصص لصالح المتضررين، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس بدعم غزة.



وفي ذات السياق، يستعد الاتحاد لإطلاق دعوة لمساهمة كل ناشر مصرى وعربي يريد المساهمة في إعادة الإعمار لدور النشر والمكتبات في فلسطين.



يُذكر أن مبادرة الاتحاد جاءت بعد القصف الغاشم الذي طال مكتبة سمير منصور بقطاع غزة.



ومن ناحية أخرى، ثمن الاتحاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة ،و قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. 



وأكد اتحاد الناشريين المصريين، أن القرار يتفق تماما مع موقف مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية في كافة مراحل الصراع، ولكفاح الشعب الفلسطيني مسيرته النضالية لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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