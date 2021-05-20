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موعد مباراة مانشستر سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 20/مايو/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ايفرتون، يوم الأحد 23 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وايفرتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وخسر مانشستر سيتي مباراته الماضية أمام برايتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.

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