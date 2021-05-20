لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بعودة نجم الفريق المعار





طالبت لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح بعودة نجم الفريق أحمد ياسر المعار إلى سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم الحالي.

وتخطط لجنة التخطيط للاعتماد على عدد من العناصر الشابة التي تفيد الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيض معدل الأعمار ومن بينهم عمار حمدي نجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري.

يذكر أن بعثة الأهلي غادرت إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في مباراة العودة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مواجهة حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.



