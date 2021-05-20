الفنون الشعبية عروض الإيرادات المليونية





قدم البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية

برئاسة ال مخرج الكبير عادل عبده عروض للاطفال خلال الفترة الأخيرة وحققت أعلى إيراد فى تاريخ المسرح المصرى

كل هذا من أجل عيون أطفالنا نور المستقبل والتى تعد لنا جيلا متمسكا بالأخلاق والقيم الدينة

مخلصا للوطن قادرا على التعامل مع تكنولوجيا العصر الحديث لأنهم نافذة الوطن للتطوير وهم الذين سيحمون الوطن فى المعركة القادمة التى تريد هدم مصر ومحاربة الأفكار المتطرفة التى تأتينا من اعداء الحياة و التي تؤكد عليه معالى وزيرة الثقافة وتنفيذا لسياسة الدولة بتقديم عروض تحترم عقل الطفل المصرى ومنذ أن تولى المخرج الكبير عادل عبده رئاسةالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية قدم مسرحية (أليس فى بلاد العجائب )

التى حققت أكثر من ثلاثة مليون جنية خلال عرضها على مسرح البالون ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية،

لتصل الخدمة الثقافية إلى كل ربوع مصر لتحارب الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية

وتكون الثقافة حائط الصد الاول فى وجه هذا التطرف الذى يريد هدم مصر .

















مسرحية

( أليس في بلاد العجائب) ،

بطولة النجمه مروة عبدالمنعم ، الفنان ضياء شفيق ، الفنان حسن الشريف ، هبة محمد ، الفنانة بسمة ماهر ، الفنان نور الشرقاوي ، الفنان كريم عبد الشافي ،الفنان محمد عمر ، الفنان احمد شومان ، الفنان احمد حمودة ، الفنانة ليلى عبد الحميد ، الفنان محمد فايز ، الفنان عمر إيهاب الفنان حمادة محمود ، الفنان مصطفى محمد ، الفنانة نادين خالد ، الفنان نور شادى ، الفنان احمد عبد المعبود ، الفنان حور الشاذلي أشعار عادل سلامة ، الحان جون خليل ، موسيقى مارك اسكندر ،استعراضات ضياء شفيق ، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى ،، ديكور حازم شبل ، إضاءة ابوبكر الشريف ، ملابس نعيمه عجمي ، ماسكات د/ محمد سعد مخرج منفذ عماد عبد العظيم _ إيهاب علوان ، مساعدى الاخراج دعاء عبدالرحمن _ احمد مصطفي _ ياسر جمعه _ احمد طارق

،إعداد واخراج محسن رزق .









كما يقدم البيت عرض العرائس للأطفال

مسرحية

((علي بابا والأربعين حرامي))

العرض الذى حقق نجاح كبير ووضع لافتة كامل العدد

ونظرا للاقبال الجماهيرى الكبير

تم عمل حفلاتين يوميا

وحقق اعلى إيرادات في المسرح خلال الفترة الأخيرة

عرض

على بابا والأربعين حرامى

أشعار محمد الزناتى

ألحان محمد رؤوف

توزيع موسيقى كرم صفوت ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار

إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف

مع كوكبة متميز من لاعبى العرائس

العرض أداء حركى عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى " هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى

من إنتاج فرقة تحت 18بقيادة الفنان عبدالمنعم محمد

مدير عام الفرقة،

..مع كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بنسبة تشغيل %25 تماشيا مع سياسة الدولة

حافظا على سلامة الجمهور المصرى العظيم والعاملين بالمسرح.