Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الأخيرة

الخميس 20/مايو/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements


زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر البطولة والمقرر لها السبت المقبل الموافق 22 من مايو الجاري.

سقط متصدر الكالتشيو الايطالي نادي انتر امام يوفنتوس بثلاثة أهداف لاثنين ليعزز بذلك الأخير آماله في المنافسه على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن ارتفع رصيده إلى النقطة 75 في المركز الخامس في الترتيب.

وفي مباراة شهدت شهدت غزارة تهديفية، استطاع أتلانتا خطف وصافة الدوري الإيطالي من نادي ميلان، بعد أن تغلب على جنوى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لويجي فيراريس ليتأهل بذلك إلى منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وهدد ناوبلي نادي الميلان بالاستحواذ على المركز الثالث والمؤهل للأبطال بعد أن تغلب على فيورنتينا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ارتيميو فرانكي.

وتعادل لاتسيو مع تورينو بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب تورينو الأوليمبي ضمن مؤجلات الجولة 25 من الدوري.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1انتر ميلان-88

2 أتالانتا-78

3 ميلان-76

4 نابولي -76

5 يوفنتوس -75

6 لاتسيو -68

7 روما-61

8 ساسوولو - 59

9 سامبدوريا-49

10 هيلاس فيرونا -44

11 بولونيا -41

12 أودينيزي-40

13 فيورنتينا-39

14 جنوى-39

15 سبيزيا -38

16 كالياري-37

17 تورينو-36

18 بينيفينتو-32

19 كروتوني-22

20 بارما-20

أخبار تهمك

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 16 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 6 ساعات

7 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

11:39 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

07:01 م

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

11:20 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله