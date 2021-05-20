تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الأخيرة









زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر البطولة والمقرر لها السبت المقبل الموافق 22 من مايو الجاري.





سقط متصدر الكالتشيو الايطالي نادي انتر امام يوفنتوس بثلاثة أهداف لاثنين ليعزز بذلك الأخير آماله في المنافسه على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن ارتفع رصيده إلى النقطة 75 في المركز الخامس في الترتيب.





وفي مباراة شهدت شهدت غزارة تهديفية، استطاع أتلانتا خطف وصافة الدوري الإيطالي من نادي ميلان، بعد أن تغلب على جنوى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لويجي فيراريس ليتأهل بذلك إلى منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.





وهدد ناوبلي نادي الميلان بالاستحواذ على المركز الثالث والمؤهل للأبطال بعد أن تغلب على فيورنتينا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ارتيميو فرانكي.





وتعادل لاتسيو مع تورينو بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب تورينو الأوليمبي ضمن مؤجلات الجولة 25 من الدوري.





وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:





1انتر ميلان-88





2 أتالانتا-78





3 ميلان-76





4 نابولي -76





5 يوفنتوس -75





6 لاتسيو -68





7 روما-61





8 ساسوولو - 59





9 سامبدوريا-49





10 هيلاس فيرونا -44





11 بولونيا -41





12 أودينيزي-40





13 فيورنتينا-39





14 جنوى-39





15 سبيزيا -38





16 كالياري-37





17 تورينو-36





18 بينيفينتو-32





19 كروتوني-22



