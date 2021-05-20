الأهلي يحسم ملف نجم فريقه









قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تسويق حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لأحد أندية الخليج بعدما حصل اللاعب على أكثر من فرصة دون جدوى.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محسن صالح غير مقتنع بأداء حسين الشحات بعدما حصل على أكثر من فرصة، لكنه لم يظهر بمستوى مميز.





وتابع المصدر، أن السبب الرئيسي في تأخر الأهلي في الاستغناء عن حسين الشحات سواء بالبيع أو الإعارة هو المبلغ الضخم الذي انضم به اللاعب للقلعة الحمراء والذي يصل إلى 3 ملايين دولار.



