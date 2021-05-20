هكذا روجت سهر الصايغ لمسرحية "المتفائل"









وكتبت معلقة: "مسرحية المتفائل الحمدلله للسنة الثالثة على المسرح القومى بالعتبة يرفع الستار فى تمام السادسة اسعار التذاكر ٥٥- ٧٥- ١٠٥ جنيهات".













وعرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه منخلال صفة التفاؤل، وهى مأخوذة عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.









وكان الفنان ضياء شفيق حصل بداية العام الجارى 2021 على جائزة أفضل مصمم استعراضات بالمهرجان القوميللمسرح المصرى عن مسرحية "المتفائل" وذلك بعدما عرضت العام الماضى لمدة 150 ليلة عرض علي خشبة المسرحالقومي.









علقت الفنانة سهر الصايغ على انتهاء مسلسل “الطاووس” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.













ونشرت سهر الصايغ صورا لها من كواليس مسلسل “الطاووس” وعلقت قائلة: "هذا العمل ليس انتصارا لشجاعة كل منأعلنت تعرضها لأذى لفظي أو جسدي، ولكن بمثابة تحية وتشجيع للمكسوت عنهم من ضحايا، إن العدالة أمر حتمي".













وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس" إصدار المحكمة قرارًا بإعدام كل من «زين وحماد» مغتصبي «أمنية» التي قامت بدورها الفنانة سهر الصايغ، وحققت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريندجوجل.













نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة تجمعها بالفنان سامح حسين عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.