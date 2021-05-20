تعرف على موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري









يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس ضيفه طلائع الجيش، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حقق فوزا كبيرا على إنبي البترولي، بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري "الثانية والعشرين"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس الموافق 20 من مايو الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.



