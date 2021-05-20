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آخر تطورات تجديد عقد ميسي
الخميس 20/مايو/2021 - 06:10 ص
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة نادي برشلونة لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تجديد عقد ميسي يمثل أولوية لدى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، الذي يعتبره أهم عنصر في مشروع الفريق.
وأضافت الصحيفة، أن لابورتا قدم عرضًا لميسي للتجديد لمدة موسمين مع تخفيض في راتبه الحالي، مع تقديم وعد بحسم عدد من الصفقات المميزة لتعزيز القدرة التنافسية للفريق.
وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يعتقد أن فرص بقاء ميسي أكبر من فرص رحيله، ومع ذلك هناك قلق من باريس سان جيرمان، الذي أكد مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو، أنه إذا كانت هناك فرصة للتوقيع مع النجم الأرجنتيني، سيدخلون في مفاوضات جادة.
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