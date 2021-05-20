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صدمة فى الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الخميس 20/مايو/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة صن داونز المقررة السبت المقبل في إياب دور ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاء ذالك القرار لعدم تماثل اللاعب  للشفاء تماما حتى اليوم وأعلان الجهاز الطبى بالأهلي أن اللاعب سوف ينتظم في التتدريبات خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي المصغر الذي يقوم بتنفيذه بعد الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وقام سعد سمير بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس بعد الوصول إلى جنوب إفريقيار، استعدادا لمباراة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن مباراة صن داونز المقبلة ، يستعرض خلالها بعض الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، وتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل تحديد  تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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