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تشيلسي يرواد موهبة الدوري الألماني لضمه

الخميس 20/مايو/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استهدف مسؤولي نادي تشيلسي، ضم أحد المدافعين الشباب بالدوري الألماني، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن النادي اللندني يرغب في التعاقد مع ماكسينس لاكرواكس، مدافع فولفسبورج، بناء على طلب المدرب الألماني توماس توخيل.

وأشارت ، بأن توخيل يرغب في جلب مدافع واحد على الأقل للبلوز ، لتعزيز قوة الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة. 


ودخل مدافع الذئاب، قائمة خيارات البلوز رفقة مواطنه الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، الذي بات من الأهداف الرئيسية في الميركاتو الصيفي المقبل للبلوز. 
 
وجذب  اللاعب  صاحب الـ 21 عامًا، أنظار توخيل ومسؤولي تشيلسي، نظرًا لتألقه الملحوظ مع فولفسبورج في موسمه الأول بالبوندسليجا.
 
ويرتبط لاكرواكس، المقدر سعره بحوالي 30 مليون يورو، بعقد مع فولفسبورج  الألماني حتى صيف 2024 .

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