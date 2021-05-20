Advertisements

علي معلول يصدم الأهلي

الخميس 20/مايو/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements


تراجع الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تمديد عقده مع القلعة الحمراء لرغبته في الرحيل بداية من الموسم المقبل.

 وتلقى علي معلول عروضًا مغرية خلال الأيام القليلة الماضية، فضلًا عن الأزمة التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي بسبب رفض الدولي التونسي العلاج تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة وإصراره على استكمال علاجه في تونس حتى اكتمل شفاؤه.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن علي معلول يمتلك عروضًا محلية وعرضًا من نادٍ إماراتي، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء من عدمه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، بهدفين مقابل لا شيء.

أخبار تهمك

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

7 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

11:39 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

07:01 م

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

11:20 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله