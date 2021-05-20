علي معلول يصدم الأهلي









تراجع الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تمديد عقده مع القلعة الحمراء لرغبته في الرحيل بداية من الموسم المقبل.





وتلقى علي معلول عروضًا مغرية خلال الأيام القليلة الماضية، فضلًا عن الأزمة التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي بسبب رفض الدولي التونسي العلاج تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة وإصراره على استكمال علاجه في تونس حتى اكتمل شفاؤه.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن علي معلول يمتلك عروضًا محلية وعرضًا من نادٍ إماراتي، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء من عدمه.



