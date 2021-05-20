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علي معلول يصدم الأهلي
الخميس 20/مايو/2021 - 07:09 ص
غدير أحمد
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تراجع الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تمديد عقده مع القلعة الحمراء لرغبته في الرحيل بداية من الموسم المقبل.
وتلقى علي معلول عروضًا مغرية خلال الأيام القليلة الماضية، فضلًا عن الأزمة التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي بسبب رفض الدولي التونسي العلاج تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة وإصراره على استكمال علاجه في تونس حتى اكتمل شفاؤه.
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن علي معلول يمتلك عروضًا محلية وعرضًا من نادٍ إماراتي، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء من عدمه.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، بهدفين مقابل لا شيء.
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