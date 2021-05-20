موسيماني يفاجئ صن داونز بتغيير جديد في خطة الأهلي









استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طريقة اللعب أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





حيث استقر موسيماني على اللعب بطريقة دفاعية، بسبب خوفه من الاندفاع الهجومي للمنافس لتعويض فارق الهدفين اللذين تفوق بهما الأحمر في مباراة الذهاب.





وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين حذر خلالها من عدم التمركز السليم أمام مرمى الفريق، إلى جانب التركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء.



