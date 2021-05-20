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موسيماني يفاجئ صن داونز بتغيير جديد في خطة الأهلي
الخميس 20/مايو/2021 - 07:39 ص
غدير أحمد
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طريقة اللعب أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
حيث استقر موسيماني على اللعب بطريقة دفاعية، بسبب خوفه من الاندفاع الهجومي للمنافس لتعويض فارق الهدفين اللذين تفوق بهما الأحمر في مباراة الذهاب.
وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين حذر خلالها من عدم التمركز السليم أمام مرمى الفريق، إلى جانب التركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على صن داونز، في ملعب القاهرة الدولي، بهدفين مقابل لا شيء.
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