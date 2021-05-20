برشلونة يحسم موقفه النهائي من التحرك رسميا لضم إيرلينج هالاند









تحدث تقرير صحفي إسباني، عن موقف خوان لابورتا رئيس برشلونة من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





موقف برشلونة من ضن إيرلينج هالاند





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة تراجع عن فكرة التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.





وأوضحت الصحيفة أن لابورتا يضع أولوية وهي تجديد عقد أسطورته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.





وأكملت الصحيفة أن برشلونة سيحاول تعزيز مركز رأس الحربة بصفقات قوية مثل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي مجانا.



