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بنزيما يقترب من التجديد لريال مدريد

الخميس 20/مايو/2021 - 07:43 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الفرنسي كريم بنزيما بات قريبا من تجديد عقده مع ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.
وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن الفرنسي كريم بنزيما ينتهي تعاقده مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم المقبل لكن على ما يبدو أنه سيمدد إقامته في مدريد.
وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أعلن استدعاء بنزيما لقائمة منتخب الديوك لأول مرة منذ 6 أعوام استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل. 
ولفت فابريزيو رومانو أن بنزيما يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفًا خلف كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والأوروجواياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.
وقال رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر": وتستمر لحظة بنزيما الساحرة، يخطط ريال مدريد لمنحه عقد جديد حتى يونيو  2023 في الأسابيع المقبلة".
واختتم رومانو كلماته قائلا: "لا داعي للاستعجال، العلاقة بين الطرفين رائعة، ريال مدريد سيناقش العرض مع بنزيما في اللحظة المناسبة، لأنهم سعداء جدًا معه".

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