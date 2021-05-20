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شاهد.. صلاح عبدالله اثناء تلقيه لقاح فيرس كورونا

الخميس 20/مايو/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
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نشر الفنان صلاح عبدالله صورته اثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


 

وكتب صلاح معلقا: " صلاح توكل على الفتاح و اخذ اللقاح و شكرا يا مصر".



يذكر أن صلاح عبدالله شارك فى مسلسل خلى بالك من زيزي بطولة الفنانة أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريووحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.


 

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فىعدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال ٣٠حلقة فقط فى سياق درامى مشوق .


 

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية"زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأنتلك الشخصية الغريبة.

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