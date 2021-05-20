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مستشار الرئيس: إصابات كورونا اليومية بدأت تنخفض

الخميس 20/مايو/2021 - 06:50 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تعليقا على اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا: "في فترة قبل العيد دخلنا في مرحلة حرجة من زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، وزيادة في الإقبال على المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي والرعاية المركزة".

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تدرس الأمر على أرض الواقع بكل جوانبه لإحداث توازن بين الجزء الاقتصادي والصحي، والصحي له الأولوية.

ونوه بأن القرارات التي اتخذت قبل عيد الفطر كانت صائبة للغاية، حيث انخفض بالفعل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وبعد الدراسة اتخذ قرارًا بتمديد هذه القرارات باستثناء الحدائق والشواطئ حيث يتم فتحها بإجراءات احترازية وخاصة أنها مناطق عامة، مؤكدًا أن تمديد الإجراءات الاحترازية مطلوب للاستقرار.

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