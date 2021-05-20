جيش الاحتلال: 200 صاروخ وقذيفة أطلقت من غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 200 صاروخ وقذيفة من قطاع غزة خلال 24 ساعة.





أعلنت حكومة قطاع غزة، أن إجمالي خسائر العدوان على القطاع بلغت نحو 320 مليون دولار.





وأفادت قناة الغد الفضائية في خبر عاجل، بأن إجمالي عدد الشهداء وصل إلى 227 شهيدا بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسنا.



