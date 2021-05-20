الأرصاد لـ المواطنين: أجواء سواحل البحر المتوسط ممتعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة في الغد بشكل كبير، ودرجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأجواء على سواحل البحر المتوسط ممتعة، ودرجة الحرارة تتراوح ما بين 28 لـ30 خلال ساعات النهار، وليلًا تتراوح درجات الحرارة ما بين 18 لـ19 درجة.





وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 35 و36 درجة، وابتداءً من يوم السبت ستنخفض درجة الحرارة لـ31 درجة، مضيفًا أن الأجواء ممتعة جدًا قيما تبقى من أيام في فصل الربيع



