تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر الأول في كأس العرب

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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر الأول في كأس العرب
الخميس 20/مايو/2021 - 08:31 ص
محمد زويد
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في الـ30 من شهر نوفمبر المقبل.
وكشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة، حيث من المقرر أن يلاقي الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، في بداية مشواره يوم الأول من ديسمبر.
وتبدأ مصر مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.
وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.
وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.
وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.
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