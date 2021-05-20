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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر الأول في كأس العرب

الخميس 20/مايو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في الـ30 من شهر نوفمبر المقبل.


وكشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة، حيث من المقرر أن يلاقي الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، في بداية مشواره يوم الأول من ديسمبر.

وتبدأ مصر مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.

وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.

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