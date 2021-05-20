"تمر بحالة نفسية سيئة".. النيابة تباشر التحقيق في انتحار طفلة بالجيزة

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار طفلة، يبلغ عمرها 14 عاما.





وكشفت التحقيقات أنه لا يوجد أي شبهة جنائية في الحادث، وأن الطفلة كانت تمر بظروف نفسية سيئة، أدت بها إلى الانتحار شنقا عن طريق تعليق حبل في مروحة السقف في غرفتهم وأنهت حياتها.





وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد بعثور أسرة طفلة عمرها 14 عاما على نجلتهم معلقة بحبل في مروحة في سقف المنزل.





وأشار البلاغ إلى أن أسرة الطفلة أخذتها للمستشفى وحاولت إسعافها إلا أنها توفت.



