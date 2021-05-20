المكسيك تسجل 2.000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في المكسيك، 2000 إصابة جديدة و104 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بفيروس كورونا في المكسيك إلى 387 ألفًا و512، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 220 ألفًا و850 حالة منذ بدء الجائحة.

وقد أشارت بيانات إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات أعلى بنسبة 60% مما تظهره البيانات الرسمية.