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أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في افتتاح تعاملات اليوم الخميس 20-5-2021

الخميس 20/مايو/2021 - 08:35 ص
أسعار الدولار اليوم الخميس
أسعار الدولار اليوم الخميس
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدولار اليوم الخميس 20-5-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية.

، وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه على النحو التالي اليوم الخميس 20-5-2021

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبييع

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