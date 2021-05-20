أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في افتتاح تعاملات اليوم الخميس 20-5-2021

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 20-5-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية.





، وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه على النحو التالي اليوم الخميس 20-5-2021



