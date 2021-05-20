الطالع الفلكي الخَمِيس 20/5/2021..مُؤهّلات الجَوْزَاء!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّرْطَان من 12 مايو - 24 مايو.





اليوم 12 بَشْنَسْ قبطى ، 20 أيّار رُومى ، 8 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وإيه مُؤهلاتكو؟ (يعنى إيه؟) -يعنى تعرفو لغات ؟ إنجليزى ؟ فرنساوى ؟ أوغندى؟ (محمّد شوقى من فيلم شلّة المُحتالين-1973)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الشّمس تنتقل للجَوْزَاء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من الثّور للجَوْزَاء فى التاسعة و 37 دقيقة مساء اليوم ، و سوف تبقى فيه لتُغادره للسّرطان فى الخامسة و 32 دقيقة فجر 21 يونيو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء.(تنتقل للسّرطان فى 21 يونيو)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسّرطان فى 11 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء. (تنتقل للسّرطان فى 2 يونيو)

(القمر) ------ فى العذراء.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى السّرطان.(ينتقل للأسد فى 11 يونيو)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





الشمس فى برج الإعلام والإعلان والتحصيل الدراسى (قد) نكون أكثر إستعداداً لنقل المعلومات من وإلى الآخرين عبر الكورسات التعليميّة أو الإمتحانات الدراسيّة ، إرتفاع فى قدرة الحفظ والذاكرة، صنع صداقات جديدة وتقوية الحالية وترميم المُتضرّرة ، الأسفار السياحيّة أو الإنخراط فى تعلّم اللغات ، وقت تكون أصابعك مُنشغلةً فيه إما بالكتابة أو بالنقرعلى أزرار الحاسوب للكتابة وتوصيل واستلام الأفكار والرسائل من وإلى الآخرين، وقت مُناسب لإطلاق مُنتج جديد فى الأسواق فالقدرة على تسويقه وإيصال صوت المُنتَجْ للقاعدة العريضة من المُستهلكين تُسانده الشمس وعطارد معاً فى برج التواصل الجوزاء، أغنية جديدة تكتسح السّوق أو تقليعة جديدة فى الأزياء تبدو مُشاكسة دون التخلى عن الأناقة التى يشتهر بها الجوزاء، الإتصالات من هواتف ومجلات وصحف وتلفزيون وإذاعة وإنترنت كلها فى توهّج بمشيئة الله تَعَالى.





مواليد الجوزاء هم الأكثر تأثّراً بدخول الشمس لبرجهم ليبدأ نجمهم فى اللمعان من جديد بمشيئة الله تَعَالى ، عادةً يظهر مولود الجوزاء بكونه يحمل شيئ مزدوج (لغتين،جنسيتين، ثقافتين ، وظيفتين..إلخ) وهذا وقت مُعضّد ليبدأ فى تقوية وظيفته الجانبيّة أو لغته الأجنبيّة الثانية.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: يومٌ مُناسب لقرع أبواب العاطفة بشكل رسمى من جديد والتحصّل على ردّ نهائى بالإيجاب ، أو البحث عن قطة/قط جديدة فى عتبة أخرى.





برج الثور: لاتُعطِ ثقتك الكاملة ولا كل المعلومات عن نفسك، خصوصاً للمعارف الجُدد ، درهم وقاية.





برج الجوزاء: وقت مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج السّرطان: التجمّعات العائليّة قد تستحضرخلافات قديمة فلاتستسلم لعبارات إستفزاز بِرَدّك الفورى عليها، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك لتنتهى من كافة أعمالك المتأخرة ، لا تلجأ للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج العذراء: إبتعد عن الخشونة مع الآخرين خاصةً الأطفال والمراهقين ، غلّف كلماتك فى ورقة سوليفان لتضمن وصولها للأذن المطلوبة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: إن كنت تعتقد أنك ضحيّة لجرح عاطفى غائر فاقطع النّحيب واستجمع نفسك وقف على قدميْك ، وابحث لنفسك عن فرصة جديدة وحياة جديدة.

برج العقرب: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج القوس: حافظ على أموالك بعيداً عن المُغامرات غير المحسُوبة مهما كانت الإغراءات معسولة فى أذنيْك ، إبتعد عن أحلام الإثراء السريع المشبوهة.





برج الجدى: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج الدّلو: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الحوت: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.



