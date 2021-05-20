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زيادة ضريبة القيمة المضافة يلقي بظلاله على مستويات التضخم بالسعودية

الخميس 20/مايو/2021 - 08:44 ص
مستويات التضخم في السعودية
مستويات التضخم في السعودية
وكالات
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كشفت بيانات رسمية بيانات رسمية بارتفاع معدلات التضخم إلى  5.3 بالمئة في أبريل =من 4.9 بالمئة في الشهر السابق.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية البالغة 5.3 بالمئة ترجع بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.


وجاءت مواصلة مستويات التضخم ارتفاعها  متأثرة   بزيادة ضرائب القيمة المضافة إلى 15% لدعم موازنة المملكة خلال أزمة كورونا.

وقالت "سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 8.4 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية".

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة.

بلغ معدل التضخم السنوي 3.4 بالمئة في 2020، وارتفع في النصف الثاني من العام بعد أن رفعت السلطات السعودية ضريبة القيمة المضافة.


ووفقا لتقديرات حكومية أولية صدرت في وقت سابق هذا الشهر، انكمش اقتصاد المملكة 3.3 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 بالمئة، متعافيا من أثر الجائحة.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 بالمئة في 2021 بعد انكماشه 4.1 بالمئة العام الماضي.

وقال الصندوق إنه في الوقت الذي تحرز فيه خطط ضبط الأوضاع المالية في السعودية تقدما جيدا، يمكن للسلطات أن تنظر في زيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة في تعويض الفاقد في القوة الشرائية بعد إجراءات الضبط التي بدأ تطبيقها العام الماضي.

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