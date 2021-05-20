Advertisements

محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة

الخميس 20/مايو/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شنت رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى اليوم حملة مكبرة لرفع كافة التعديات والأشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحى والتى تعوق حركة الماره.

وقد أسفرت جهود الحملة عن رفع كافة أشكال تعديات المحال التجارية والعقارات والتى تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وأطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات واصحاب المحالات التجارية لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة، او لمنع انتظار السيارات امام المنشأة الأمر الذى اصبح ظاهرة تؤرق المواطنين، وتم عمل المخالفات اللازمة لكافة الاشغالات ومحاضر بيئية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المخالفين

ومن ناحيته أكد رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية،

ووجه رئيس حى غرب المنصورة، أدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

وأضاف رئيس حي غرب ان تلك الحملات تأتي فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كافة أشكال التعديات على الطريق والتصدي لكافة أشكال التعديات بمنتهى الحزم، للحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع محافظة الدقهلية
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة
محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

منذ حوالي 11 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

برشلونة يحسم موقفه النهائي من التحرك رسميا لضم إيرلينج هالاند

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ أقل من ساعتين

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

11:39 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله