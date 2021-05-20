محاضر بيئية ومخالفات بحملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات على الطريق بالمنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى اليوم حملة مكبرة لرفع كافة التعديات والأشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحى والتى تعوق حركة الماره.



وقد أسفرت جهود الحملة عن رفع كافة أشكال تعديات المحال التجارية والعقارات والتى تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وأطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات واصحاب المحالات التجارية لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة، او لمنع انتظار السيارات امام المنشأة الأمر الذى اصبح ظاهرة تؤرق المواطنين، وتم عمل المخالفات اللازمة لكافة الاشغالات ومحاضر بيئية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المخالفين



ومن ناحيته أكد رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية،



ووجه رئيس حى غرب المنصورة، أدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.



وأضاف رئيس حي غرب ان تلك الحملات تأتي فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كافة أشكال التعديات على الطريق والتصدي لكافة أشكال التعديات بمنتهى الحزم، للحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع محافظة الدقهلية