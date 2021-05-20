Advertisements

طقس اليوم في الإمارات رطب على هذه المناطق

الخميس 20/مايو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 20-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومائلا للحرارة نهارا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يحسم موقفه النهائي من التحرك رسميا لضم إيرلينج هالاند

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ أقل من ساعتين

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

08:12 ص

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

11:39 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله