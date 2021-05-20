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سعر الدولار اليوم الخميس 20-5-2021

الخميس 20/مايو/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021.

سعر الدولار اليوم الخميس 20-5-2021 في مصر 

البنك

شراء

بيع

البنك الأهلي المصري

15.610

15.710

بنك مصر

15.610

15.710

البنك المركزى المصرى

15.615

15.746

بنك قناة السويس

15.620

15.720

بنك الإسكندرية

15.620

15.720

البنك الأهلى اليونانى

15.620

15.720

المصرف العربى الدولى

15.620

15.720

البنك التجاري الدولي (CIB)

15.620

15.720

المصرف المتحد

15.630

15.730

بنك بلوم

15.630

15.730

بنك مصر إيران التنمية

15.630

15.730

بنك التعمير والإسكان

15.630

15.730

البنك العربي الأفريقي الدولى

15.630

15.730

البنك المصرى الخليجى

15.630

15.730

البنك المصرى لتنمية الصادرات

15.630

15.730

اتش اس بى سى HSBC

15.630

15.730

بنك الكويت الوطني NBK

15.630

15.730

بنك التنمية الصناعية

15.630

15.730

كريدى أجريكول

15.630

15.730

مصرف أبوظبى الإسلامى

15.640

15.730

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

15.650

15.730

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