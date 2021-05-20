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سعر الدولار اليوم الخميس 20-5-2021
الخميس 20/مايو/2021 - 09:26 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021.
سعر الدولار اليوم الخميس 20-5-2021 في مصر
|
البنك
|
شراء
|
بيع
|
البنك
الأهلي المصري
|
15.610
|
15.710
|
بنك مصر
|
15.610
|
15.710
|
البنك
المركزى المصرى
|
15.615
|
15.746
|
بنك قناة السويس
|
15.620
|
15.720
|
بنك
الإسكندرية
|
15.620
|
15.720
|
البنك الأهلى اليونانى
|
15.620
|
15.720
|
المصرف
العربى الدولى
|
15.620
|
15.720
|
البنك التجاري الدولي (CIB)
|
15.620
|
15.720
|
المصرف
المتحد
|
15.630
|
15.730
|
بنك بلوم
|
15.630
|
15.730
|
بنك
مصر إيران التنمية
|
15.630
|
15.730
|
بنك التعمير والإسكان
|
15.630
|
15.730
|
البنك
العربي الأفريقي الدولى
|
15.630
|
15.730
|
البنك المصرى الخليجى
|
15.630
|
15.730
|
البنك
المصرى لتنمية الصادرات
|
15.630
|
15.730
|
اتش اس بى سى HSBC
|
15.630
|
15.730
|
بنك
الكويت الوطني NBK
|
15.630
|
15.730
|
بنك التنمية الصناعية
|
15.630
|
15.730
|
كريدى
أجريكول
|
15.630
|
15.730
|
مصرف أبوظبى الإسلامى
|
15.640
|
15.730
|
البنك
الأهلى الكويتى (بيريوس)
|
15.650
|
15.730
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